Ludogorets-Inter, tifosi nerazzurri coinvolti in un curioso incidente all’interno di un centro commerciale. Una telefonata anonima avvertiva di una possibile bomba ma durante l’evacuazione hanno proseguito a cantare i loro cori sprezzanti del pericolo

I tifosi dell’InterLUDOGORETS-INTER TIFOSI INCIDENTE/ Piccolo incidente per un gruppo di tifosi nerazzurri che hanno deciso di seguire la squadra fino a Razgrad, per assistere alla sfida tra Ludogorets e Inter di questa sera alle ore 18,55. Durante il loro scalo a Bucarest, si sono fermati per una pausa a base di birra in un centro commerciale della capitale bulgara. Alle 12.20 locali è scattato un allarme bomba, per colpa di una telefonata anonima che informava di un presunto ordigno all’interno del grande magazzino.

Naturalmente l’edificio è stato fatto evacuare, ma i tifosi nerazzurri, incuranti del pericolo o forse resi allegri da qualche birra di troppo, non si sono minimamente preoccupati e anche durante le fasi dell’operazione, hanno proseguito a cantare i loro cori e a sorseggiare la gustosa bevanda leggermente alcolica.