Calciomercato Inter, Skriniar in bilico | Fissato il prezzo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar e il suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Milano nerazzurra. Ecco la richiesta

Potrebbe non essere all’Inter il futuro di Skriniar. Il difensore slovacco sta avendo delle difficoltà nella difesa a tre e, soprattutto, ha perso lo status di intoccabile, ecco perché nel prossimo calciomercato estivo il club nerazzurro potrebbe entrare nell’ordine delle idee di privarsene qualora arrivasse una offerta davvero irrifiutabile. Sulle tracce dell’ex Sampdoria risultano esserci tutte o quasi le principali società europee, dal Real Madrid al Paris Saint-Germain fino al Manchester City. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: ecco la cifra irrifiutabile

Secondo il portale spagnolo ‘todofichajes’ l’Inter vacillerebbe fino a dire sì alla partenza di Skriniar se giungesse una una proposta da almeno 90 milioni di euro. Finora al club targato Suning sono pervenute proposte inferiori a questa cifra, la più alta probabilmente da Guardiola che sfiorava i 70 milioni di euro. Proprio i ‘Citizens’ sono forse ad oggi la candidata numero uno a mettere le mani sul cartellino del 25enne che, ricordiamo, lo scorso maggio ha prolungato il suo contratto fino al 2023.

Skriniar dovrebbe tornare a giocare titolare domenica sera nella gara contro la Sampdoria valevole per la 25esima giornata di Serie A. Il centrale ha saltato la gara di ieri di Europa League in casa del Ludogorets a causa di una sindrome influenzale che però dovrebbe essere smaltita in tempo per la sfida coi blucerchiati di Ranieri.ù

