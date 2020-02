Calciomercato Inter, dalla Spagna | Scelto il sostituto di Vecino

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile sostituto di Matias Vecino il cui addio sarebbe stato solo rimandato all’estate prossima

Matias Vecino è tornato un giocatore importante per l’Inter dopo che quasi fino alla fine della sessione di calciomercato dello scorso gennaio è stato sul punto di andare via. Con Conte ha poi fatto la pace e dallo stesso tecnico è stato rilanciato nell’undici titolare con risultati sotto gli occhi di tutti. Determinante nel derby col Milan e tra i più positivi ieri col Ludogorets, nonostante ciò si continua però a parlare di un suo addio in estate.

Calciomercato Inter, addio Vecino: il sostituto dalla Spagna!

Qualche tabloid inglese dà per certo il suo trasferimento al Chelsea, coi ‘Blues’ pronti a tirare fuori ben 28 milioni di euro. A tal proposito abbiamo ipotizzato un possibile scambio con uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, due da tempo nel mirino dell’Inter per quanto riguarda la corsia di sinistra. In Spagna, precisamente ‘Don Balon’, il centrocampista uruguagio viene invece accostato al Manchester United. Parliamo comunque di due grandi d’inghilterra interessate non da oggi all’ex Fiorentina approdato a Milano nell’estate 2017 dietro il pagamento dell’intera clausola che ammontava a circa 24 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Sempre secondo ‘Don Balon’ l’Inter, o meglio Conte ha già individuato il sostituto di Vecino. Trattasi di Carles Alena, 22enne spagnolo da gennaio in prestito al Betis ma di proprietà del Barcellona. Il classe ’98, valutato sui 25 milioni, potrebbe magari essere una delle contropartite blaugrana nell’ambito dell’affare Lautaro.

