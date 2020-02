Papà Martinez: “Emozione ed orgoglio per la carriera di Lautaro”

Inter, il padre di Lautaro Martinez ha voluto esternare tutta la felicità e il suo orgoglio per l’ottima carriera che sta facendo il figlio da quando ha lasciato l’Argentina

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, dopo un primo anno all'ombra di Mauro Icardi, almeno all'inizio visto che da metà campionato è stato promosso in prima squadra in sostituzione dell'attaccante, in questa stagione si sta rivelando sempre più vincente. Non per nulla sta interessando parecchi club europei, che lo porterebbero volentieri nella loro squadra. Il padre del calciatore nerazzurro Mario Martinez, ha voluto esternare tutto il suo orgoglio per il suo ragazzo in un'intervista rilasciata a 'El Intransigente'.

Queste le sue dichiarazioni: “C’è stata tanta emozione ed orgoglio perché sapevamo che quello era il suo sogno. Si è trattato di un qualcosa di particolare e inaspettato, perché ci siamo dovuti separare da lui. Suo fratello maggiore è stato quello che ha accusato di più il colpo perché erano molto legati, hanno sempre fatto tutto insieme. A quel tempo soffriva di epilessia, la separazione gli ha causato delle convulsioni ed è stato curato. Ora per fortuna va tutto bene, ma in quel momento è stato come se una parte di lui venisse strappata via”.