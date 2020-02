Cessione Icardi, la Juventus non molla: conferme sul ‘folle’ piano

Cessione Icardi, la Juventus non molla: conferme sul ‘folle’ piano

CALCIOMERCATO INTER – La Juventus continua ad elaborare il piano per portare Icardi a Torino. Trovano conferme le indiscrezioni in merito al possibile sacrificio di Miralem Pjanic, valutato circa 80 milioni di euro. I bianconeri, però, devono sperare che il Psg lo riscatti e poi lo metta sul mercato, una mossa che potrebbe anche avere delle ripercussioni importanti in tutto il calciomercato europeo. L’Inter attende di capire quale sarà il destino del suo bomber ormai epurato da tempo.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan