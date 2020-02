Moratti: “Mi suggeriscono di riprendere l’Inter” | Poi retroscena su Sneijder

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate ieri sera dall’ex patron Massimo Moratti al programma di Rai Due ‘Che Tempo che Fa’

“Steven Zhang ragazzo intelligente e sensibile, con Suning siamo in buone mani”. Così Massimo Moratti al programma di ‘Rai Due’, condotto da Fabio Fazio, ‘Che tempo che fa’. L’ex patron nerazzurro ha svelato che “ho delle persone vicine che mi suggeriscono di ricomprare il club. Ma ora il tutto è passato a gente che sa guardare al futuro nel modo giusto”. Parole al miele, poi, per Antonio Conte: “E’ molto bravo, mi sembra un bravissimo allenatore che ci tiene a far bene. Scudetto possibile? Prima di tutto bisogna vedere se la Serie A prosegue… Comunque questa squadra ha buone possibilità, mi sembra possa essere l’anno giusto per vincere il campionato”.

Inter, sorpresa Moratti: “Sneijder ‘consigliato’ da un barista”

Moratti ha poi svelato un curioso retroscena riguardante l’acquisto di Sneijder, tra i giocatori decisivi dello storico Triplete: “Me lo consiglio un barista a Forte dei Marmi. Mi disse, ‘Presidente, ci manca un unico giocatore: Sneijder. Lui può darci le accelerate decisive a centrocampo’. Parlò con tale forza persuasiva che io, per non commettere errori, chiamai subito Branca chiedendogli di sentire Mourinho, il quale esclamò: ‘Magari!’ Quel barman non l’ho più rivisto, lo volevo ringraziare…”.

Chiosa con punzecchiatura proprio a Mourinho: “Avevamo capito che sarebbe andato via a fine stagione. Per me, però, ha fatto abbastanza malino a dirlo quella sera lì, anche se quella dopo era a casa mia a Milano”.

