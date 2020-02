Calciomercato Inter, rinnovo in bilico | Prende quota l’erede di Lautaro

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Lautaro Martinez e soprattutto sul suo possibile erede

Non sta vivendo un grande momento, come confermano le due prove opache a Roma contro la Lazio e a Ludogorets nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League, eppure Lautaro Martinez continua ad essere uno degli assoluti protagonisti del calciomercato. O meglio delle voci, che poggiano su basi solide e quindi veritiere, che lo danno sicuro partente al termine della stagione. Destinazione Barcellona, che coi nerazzurri ha di fatto già aperto una trattativa: i blaugrana pare siano disposti a pagare ben più della clausola, fissata come noto a 111 milioni di euro, in cambio di una migliore rateizzazione del pagamento e dell’ok all’inserimento nell’affare di una o più contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere ovviamente Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, stallo rinnovo: erede Lautaro dall’Inghilterra

Lautaro viaggia davvero verso l’addio, non a caso l’Inter si è già messa in moto per quanto riguarda il suo erede. A tal proposito, le ultime indiscrezioni rafforzano e di molto l’idea Aubameyang. Il gabonese con un passato nelle giovanili del Milan piace molto sia in seno alla società che naturalmente ad Antonio Conte, anche per la sua possibile adattabilità come partner di Lukaku. L’Arsenal vorrebbe 60-70 milioni di euro, ma dall’Inghilterra fanno sapere che il prezzo potrebbe scendere di molto dato che il quasi 31enne non appare intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2021. “E’ il nostro miglior giocatore, per questo dobbiamo convincerlo a restare con noi”, ha detto ieri il tecnico dei ‘Gunners’ Arteta confermando in sostanza l’incertezza in merito alla permanenza del classe ’89 anche il prossimo anno.

Aubemeyang ha siglato 19 gol in questa stagione, di cui due ieri decisivi per il 3-2 finale dell’Arsenal contro l’Everton di Ancelotti. Per portarlo a Milano, Suning dovrebbe naturalmente fare un ‘sacrificio’ pure sul fronte stipendio, visto che il suo attuale coi ‘Gunners’ è di ben 12 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

