Attacco all’Inter: “Da solo con Icardi, trattamento spregevole!”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole pesanti di un calciatore ancora di proprietà nerazzurra ma attualmente non nella rosa di Conte

“Non capisco la posizione dell’Inter nel non lasciarmi allenare e nel non farmi giocare almeno le amichevoli durante la preprazione”. Ai microfoni di ‘A Bola’ Joao Mario ha duramente attaccato il club nerazzurro, che peraltro detiene ancora il suo cartellino. Il centrocampista portoghese, infatti, è passato alla Lokomotiv Mosca nella scorsa estate ma con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Riscatto ad oggi tutt’altro che certo, visto che il suo rendimento ha subito un calo dopo l’inizio più che positivo anche a causa di un infortunio al piede. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Joao Mario tuona: “E’ stato spregevole. E che confusione!”

Ricordiamo che il classe ’93 ex Sporting CP è stato il primo acquisto dell’Era Suning, costò alla famiglia Zhang ben 45 milioni di euro bonus compresi. “Avevo un ottimo contratto (lo ha tutt’ora fino al giugno 2022), ma ero in una situazione estremamente negativa mi allenavo separatamente, da solo con Icardi – ha ‘tuonato’ il 27enne di Oporto, riferendosi ovviamente alla passata estate – Non capisco la posizione dell’Inter che ha pagato 40 milioni di euro per trattare un giocatore come un ragazzino della squadra B o delle giovanili”.

“E’ stato spregevole – ha ancora attaccato a fine intervista – Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. Molta confusione, cambio di allenatore. Una stagione preparata male. Mi dispiace che sia successo molto più fuori dal campo che dentro”.

