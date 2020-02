Emergenza coronavirus, il calcio vuole andare avanti evitando altri rinvii di partite. Ecco la possibile decisione per Juventus-Inter e non solo

Non si placa l’emergenza coronavirus, ma il mondo del calcio e dello sport non vuole fermarsi anche perché poi si correrebbe davvero il rischio di dover sospendere tutto visti i fitti calendari che rendono tortuosissimi gli eventuali recuperi. Prendiamo il ‘caso’ di Inter-Sampdoria, che potrebbe venir giocata addirittura il 20 maggio qualora i nerazzurri andassero fino in fondo in Europa League: a tal proposito, manca ancora l’ufficialità ma il match col Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi dovrebbe giocarsi regolarmente giovedì sera al ‘Meazza’ però a porte chiuse.

Emergenza coronavirus, Juventus-Inter a porte chiuse. Oppure…

Tornando al match coi blucerchiati di Ranieri, va detto che stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto che esiste la possibilità che possa essere recuperato giovedì prossimo, col conseguente spostamento a maggio del ritorno della semifinale di Coppa Italia col Napoli. La stessa ‘rosea’ si è espressa pure sull’attesissimo Juventus-Inter, dicendo che il Governo ufficializzerà oggi un Decreto ‘salva’ sport che appunto prevede la possibilità di continuare le manifestazioni sportive, ma rigorosamente a porte chiuse per le regioni interessate dall’emergenza coronavirus, dunque compreso il Piemonte. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Il derby d’Italia, al sapore finalmente di scudetto, dovrebbe insomma disputarsi senza pubblico. Circola tuttavia una indiscrezione che ipotizza invece lo spostamento di Juve-Inter fuori Torino, da una zona ovviamente non a rischio contagio. Vedremo quale sarà la decisione finale.

