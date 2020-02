Retroscena Eriksen: è stato soffiato al Manchester United

INTER ERIKSEN – Retroscena raccontato dal ‘Manchester Evening News’ in queste ultime ore: Eriksen poteva diventare un nuovo giocatore del Manchester United. L’indiscrezione rivela che il tecnico Solskjaer lo avrebbe voluto averlo con sé per dare maggiore qualità alla mediana, opzione però non percorribile perché l’Inter è riuscita ad avere la meglio grazie all’esperienza di Marotta che ha versato nei tempi giusti il conguaglio economico per assicurarselo.

