Calciomercato Inter, l’annuncio: “Vogliono Lautaro Martinez”

Lautaro Martinez tiene banco in ottica calciomercato Inter. Da Messi ed Aubameyang al Barcellona: gli annunci sull’attaccante argentino.

Giovedì contro il Ludogorets non ci sarà Lautaro Martinez, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Il ‘Toro’ spera di ritrovare lo smalto perduto nelle ultime partite già domenica prossima nell’atteso derby d’Italia contro la Juventus. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Ma il nome dell’attaccante argentino tiene banco soprattutto in ottica calciomercato. A tal proposito si registrano le dichiarazioni di Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona che ai microfoni di ‘Il Giornale’ ha svelato le strategie del club blaugrana: “Cercano un attaccante e vogliono Martinez: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto due o tre volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça”.

Calciomercato Inter, Braida tra Messi e Aubameyang

La situazione al Barcellona è infuocata e nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un possibile addio di Lionel Messi, con l’Inter tra le possibili destinazioni, sebbene l’affare appaia davvero difficile. “Credo che Messi non andrà via. E’ legatissimo alla città, ormai è catalano d’adozione. Per la gente è un’istituzione, più del sindaco. Tifosi e compagni lo amano: non ci sono motivi per un addio – prosegue Braida prima di consigliare l’Inter per il sostituto di Lautaro Martinez – Fossi nei nerazzurri io prenderei subito Aubameyang. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista”.

Lautaro Martinez ha una clausola di rescissione da 111 milioni di euro, ma Inter e Barcellona potrebbero dare vita ad un affare più ampio con contropartite tecniche come Vidal.

