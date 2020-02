Inter, caso Icardi | Non solo Psg: arriva un’altra bocciatura

Mauro Icardi continua a tenere banco in chiave calciomercato Inter. Difficile il riscatto del Paris Saint-Germain, ma si complica un’altra pista.

Il buon avvio di stagione aveva illuso tutti. Ma gli ultimi sviluppi non fanno dormire sonni tranquilli all’Inter. Il gruppo Suning dovrà trovare un’altra soluzione per Mauro Icardi che molto probabilmente non sarà riscattato dal Paris Saint-Germain. La festa dell’attaccante argentino dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund non è stata digerita dal club francese. Se si aggiunge il rapporto non certo idilliaco con il tecnico tedesco Tuchel, che lo ha tenuto fuori nei match decisivi, e con i senatori dello spogliatoio, si capisce che il Psg non ha intenzione di pagare i 65-70 milioni di euro necessari a riscattare il cartellino dell’ex capitano nerazzurro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: sfuma una pista per Icardi

Premesso che l’Inter non ha intenzione di puntare su Icardi per il futuro, si cercano nuovi acquirenti. Nelle ultime settimane era riemersa la pista Real Madrid, visto che il presidente Florentino Perez sembra essere un suo estimatore. Ma secondo il portale iberico ‘Don Balon’ sarebbe arrivato il veto da parte da Zinedine Zidane, il quale non è convinto dal centravanti argentino. Il tecnico delle ‘Merengues’ preferirebbe continuare a puntare su Benzema o in alternativa prendere uno tra Haaland del Borussia Dortmund e Osimhen del Lille.

Restano in piedi le piste che portano alla Juventus, magari in uno scambio con Pjanic al Psg, e al Chelsea dove Lampard è alla ricerca di un nuovo bomber.

