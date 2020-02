Calciomercato Inter, obiettivo per giugno | L’apertura: “Adora l’Italia”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del papà di uno dei grandi obiettivi estivi del club nerazzurri

L’Inter è già al lavoro in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà regalare ad Antonio Conte due-tre giocatori di spessore, magari anche un top player, per ridurre ulteriormente il gap con la Juventus. Possibile che il tecnico riesce finalmente ad ottenere Arturo Vidal, col cileno che potrebbe finire nell’affare Lautaro col Barcellona, ma anche un altro calciatore che avrebbe rivoluto alle sue dipendenze nella scorsa sessione invernale. Stiamo parlando nello specifico del laterale spagnolo Marcos Alonso.

Calciomercato Inter, obiettivo Marcos Alonso: parla il papà

“Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all’Italia perchè ha tanti amici lì. Ha un ottimo ricordo”. Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ il papà del classe ’90, Marcos Alonso Peña ha in un certo senso fatto intendere che il figlio gradirebbe molto un eventuale ritorno nel massimo campionato italiano. Sabato contro il Tottenham, Alonso jr è tornato in campo dal primo minuto due mesi dopo l’ultima volta: è chiaro che con la conferma di Lampard sulla panchina del Chelsea, il suo addio a Londra sarebbe pressoché scontato. Abramovich lo valuta 30 milioni, ma a giugno potrebbe scendere fino a 20-25.

“Se può tornare in Italia? Non lo so, è difficile da dire – ha risposto il papà dell’ex Fiorentina, a sua volta giocatore pure del Barcellona di Maradona – Ha ancora tre anni di contratto coi ‘Blues’, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l’Italia…”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

