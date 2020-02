Calciomercato Inter, PSG ‘pericolo’ doppio | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che il Paris Saint-Germain provi a prendersi un big di Conte e un obiettivo estivo dei nerazzurri

Come ogni anno, a questo punto della stagione, lo spogliatoio del PSG è una polveriera. Stavolta c’è di mezzo anche un giocatore nerazzurro, Mauro Icardi il quale avrebbe avuto uno scontro col tecnico Tuchel post panchina nella gara di Champions persa contro il Dortmund. L’argentino, inoltre, non andrebbe d’accordo con alcuni ‘senatori’ oltre ad essere protagonista della festa (di compleanno, suo nonché di Cavani e Di Maria) avvenuta due giorni dopo il ko coi tedeschi e che proprio per questo ha fatto infuriare allenatore, società e tifosi del club parigino. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato, mezza rivoluzione del PSG: Inter ‘coinvolta’!

A fine stagione il PSG potrebbe far scattare una mezza rivoluzione. Il riscatto di Icardi resta fortissimamente in dubbio, mentre sono già cominciati a circolare i nomi dei possibili nuovi colpi. Tra questi c’è anche un grande obiettivo di calciomercato dei nerazzurri per la prossima estate, stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è un ‘vecchio pallino’ del Ds Leonardo, tanto che cercò di portarlo già al Milan. Sta disputando una stagione importante dopo la scorsa assai deludente, dunque Lotito potrebbe tornare a chiedere i famosi 100 milioni di euro, cifra comunque alla portata dei parigini che per la panchina valutano anche Simone Inzaghi oltre che Massimiliano Allegri.

Il Paris Saint-Germain farà dei cambiamenti pure in difesa, a rischio Thiago Silva che è in scadenza di contratto a giugno, per cui non si può escludere un tentativo da parte dei francesi per uno dei super difensori della nostra Serie A. I più gettonati Kalidou Koulibaly del Napoli o Milan Skriniar che non è incedibile ma per il quale servirebbe una proposta da almeno 80 milioni.

