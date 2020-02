Garcia: “Juve favorita anche se Inter e Lazio non sono lontane”

Inter, il tecnico Rudi Garcia che domani affronterà la Juventus nella gara di andata degli ottavi di Champions League ha voluto dare un parere sulla lotta scudetto

INTER GARCIA INTERVISTA/ Domani sera sfiderà la Juventus con il suo Lione, dopo averla già affrontata anni prima quando era l’allenatore della Roma. Il tecnico Rudi Garcia ha voluto dare un parere sulla lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio, in rigoroso ordine alfabetico, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Penso che la Juve sarà campione d‘Italia anche quest’anno, hanno una cultura della vittoria fortissima. Anche se la Lazio è a -1, l’Inter non è lontana e ci saranno confronti diretti. Non ho trovato tanti punti deboli nella Juve, pur avendoli cercati per ore e ore in video. E’ una squadra completa“.

CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Attacco all’Inter: “Da solo con Icardi, trattamento spregevole!”

Calciomercato Inter, Mourinho può ‘beffare’ Marotta | I dettagli

Inoltre alla squadra francese mancherà Memphis Depay, un attaccante che con la sua velocità e imprevedibilità avrebbe potuto mettere in ambasce la difesa bianconera.