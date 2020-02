Lione pronto a fare follie per Icardi: può arrivare la mega offerta

A sorpresa, il Lione potrebbe mettere a segno il colpo Icardi. Come riportano i tabloid, la possibile cessione di Dembele per 100 milioni aprirebbe la strada all’arrivo del bomber argentino, conteso da Juventus e Chelsea. L’Inter attende solo le offerte giuste per cederlo, conscia che il suo percorso in nerazzurro è ormai concluso.

