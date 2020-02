Inter-Ludogorets, Conte: ”Dobbiamo andare agli ottavi giocando bene”

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Antonio Conte ha parlato del ritorno di Europa League contro il Ludogorets: ”La qualificazione agli ottavi è l’obiettivo prioritario in questo momento e dobbiamo ottenerlo vincendo anche bene. Dobbiamo cercare di metterci tutto ciò che abbiamo senza farci condizionare dai fatti che stanno accadendo in questi giorni. Sono partite che serviranno anche a coloro che dal punto di vista tecnico e tattico sono in ritardo. Sanchez ed Eriksen stanno migliorando e dobbiamo testare ancora una volta i progressi. Ci siamo allenati e ci siamo preparati per fare bene nel nuovo ciclo di partite che ci attende, che sia a porte chiuse o aperte attendiamo presto che la situazione torni alla normalità. Recupero Handanovic per la Juve? Bisogna chiedere ai medici” ha concluso.

