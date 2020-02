Inter-Ludogorets a porte chiuse | Nota UFFICIALE su rimborso biglietti

Le ultime news Inter mettono in risalto il comunicato ufficiale del club nerazzurro in merito al rimborso biglietti della gara di Europa League col Ludogorets

Non solo con la Juventus, la squadra di Antonio Conte giocherà a porte chiuse anche il match contro il Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e in programma domani sera al ‘Meazza’. Il tecnico salentino non parlerà né oggi, alla vigilia, né dopo il match visto che oltre alle due squadre e ai vari staff e i dirigenti, allo stadio ci saranno soltanto i broadcaster cosiddetti ‘rightsolders’ in possesso di pass Uefa. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Inter-Ludogorets a porte chiuse: ma Suning rimborserà i tifosi

Inter-Ludogorets, così come Juventus-Inter, si disputerà quindi in un clima surreale considerata l’assenza dei tifosi. I quali, comunque, verranno ‘rimborsati’. Attraverso una nota, infatti, la società targata Suning fa sapere che rimborserà tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara coi bulgari su ‘inter.it: “Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto“. I tifosi che hanno preso i biglietti presso i punti vendita ‘San Siro Stadio’ e ‘Inter Store’, invece, “dovranno recarsi presso l’Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione”.

“In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera ‘Siamo Noi’ – conclude il comunicato – sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto”.

