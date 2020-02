Coppa Italia, Napoli-Inter | Un big verso il forfait: le ultime

Le ultime news si concentrano sul nome del big che molto probabilmente sarà costretto a saltare Napoli-Inter, il ritorno della semifinale di Coppa Italia

Napoli-Inter dovrebbe giocarsi regolarmente giovedì prossimo, 5 marzo, allo stadio ‘San Paolo’. Al momento, infatti, si sono quasi azzerate le voci che ipotizzavano uno spostamento della gara di ritorno della semifiinale di Coppa Italia a vantaggio della sfida di campionato Inter-Sampdoria domenica scorsa rinviata a causa dell’emergenza coronavirus. Ricordiamo che la squadra di Antonio Conte sarà obbligata a vincere dato che al ‘Meazza’ è stata sconfitta 1-0 con la rete decisiva firmata da Fabian Ruiz.

Napoli-Inter, un titolare di Gattuso verso il forfait

Non sarà affatto semplice, per i nerazzurri, riuscire a sconfiggere gli azzurri al ‘San Paolo’, anche se per la partita contro Lukaku e compagni Gattuso molto probabilmente dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti e in forma: Dries Mertens. L’attaccante belga si è infortunato ieri sera durante l’incontro di Champions col Barcellona, precisamente dopo che aveva segnato la rete del momentaneo uno a zero. Il classe ’87 ha rimediato una botta che, stando a ‘Sky Sport’, lo costringerà a restare fermo sui 10 giorni. Out sicuramente contro il Torino, quasi contro l’Inter fra otto giorni a meno di un recupero in anticipo rispetto ai tempi che non si può del tutto escludere.

Mertens rimane uno dei grandi obiettivi a zero dell’Inter in vista della prossima stagione. Il 32enne di Leuven è in scadenza a giugno e al momento, sempre secondo l’emittente satellitare, non si registrano avvicinamenti con De Laurentiis sul fronte rinnovo.

