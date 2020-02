Ludogorets e poi Juventus | Conte prepara la doppia Inter

Antonio Conte farà ampio turnover domani sera contro il Ludogorets in Europa League in vista della sfida scudetto di domenica contro la Juventus

Causa emergenza coronavirus Antonio Conte non parlerà alla vigilia della sfida col Ludogorets, che si giocherà a porte chiuse, e nemmeno al termine dato che non sarà contentito l’accesso al ‘Meazza’ nemmeno ai giornalisti. Oltre alle due squadre e ai vari staff e i dirigenti, infatti, allo stadio ci saranno soltanto i broadcaster ‘rightsolders’ in possesso di pass Uefa. Passando a questioni esclusivamente di campo, in virtù del successo per 2-0 ottenuto nel match d’andata – con cui di fatto sono stati ipotecati gli ottavi – e soprattutto in vista della sfida scudetto con la Juventus di domenica sera, il tecnico nerazzurro farà ampio turnover. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Da Eriksen a Lukaku e Handanovic: le due Inter di Conte tra Ludogorets e Juventus

In pratica dovrebbe giocare dal primo minuto quasi la stessa formazione schierata dall’inizio in Bulgaria la scorsa settimana, fatta eccezione per Bastoni al posto di Godin, Barella in luogo di Vecino e Lukaku in sostituzione dello squalificato Lautaro Martinez. Confermato quindi Eriksen, per il quale ci sarà il debutto dal 1′ a ‘San Siro’.

La probabile Inter anti-Ludogorets

(3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Lukaku, Sanchez.

Il danese dovrebbe però partire dalla panchina nella partita con la Juventus, a vantaggio di Vecino. Una decisione tutt’altro che sorprendente, ma che farebbe senz’altro discutere. Per l’incontro coi bianconeri potrebbe recuperare Samir Handanovic, facendo salire a nove i cambi rispetto alla gara di domani col Ludogorets.

La probabile Inter anti-Juve

(3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro

