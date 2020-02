Capello: “Questa sera al Meazza tenete il volume dei microfoni basso”

Inter-Ludogorets, l’ex allenatore Fabio Capello ha voluto dare un consiglio in vista della sfida di questa sera e valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League

INTER-LUDOGORETS CAPELLO DICHIARAZIONE/ Questa sera alle ore 21 in uno stadio Meazza deserto, causa coronavirus, si disputerà la sfida di ritorno valida per i sedicesimi di finale dell’Europa League. In merito a questa situazione surreale l’ex allenatore Fabio Capello, ha voluto dare un suo parere e anche un consiglio, intervistato negli studi di Sky Sport.

CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

Queste le sue dichiarazioni: “Vorrei fare una raccomandazione all’Inter e agli addetti ai lavori per l’incontro di questa sera: mi raccomando, tenete il volume di sottofondo dei microfoni basso. Si potrebbe sentire di tutto dalla panchina a causa del silenzio allo stadio”. L’ex allenatore da buon friulano, essendo nato a San Canziano d’Isonzo in provincia di Gorizia, ma soprattutto da ex giocatore e allenatore, sa benissimo che durante una partita di calcio qualche parola di troppo può scappare causa adrenalina.