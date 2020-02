Europa League, Inter-Ludogorets | Le formazioni ufficiali

Le ultime news di Europa League mettono in risalto le probabili formazioni del match Inter-Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale

Antonio Conte farà ampio turnover in ottica Juventus nel match contro il Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e in programma questa sera al ‘Meazza’ a porte chiuse causa emergenza coronavirus. Rispetto alla gara d’andata in Bulgaria, vinta 2-0 dai nerazzurri con ipoteca sulla qualificazione agli ottavi, il tecnico dovrebbe però operare solo tre cambi: in difesa è previsto il ritorno di Bastoni al posto di Godin, a centrocampo Barella al posto di Vecino, davanti toccherà a Lukaku rimpiazzare lo squalificato Lautaro. Il belga farà coppia con Sanchez, confermato titolare come Eriksen. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Sponda biancoverde, mister Vrba deve rinunciare a Jorginho e Anicet ma ritrova bomber Keseru assente sette giorni fa e previsto al centro dell’attacco con il trio Wanderson-Marcelinho-Cauly alle sue spalle. Arbitro dell’incontro sarà il tedesco Siebert, al debutto con entrambe le squadre.

LEGGI ANCHE ->>> Designato l’arbitro di Juventus-Inter | E si gioca a porte aperte!

Probabili formazioni Inter-Ludogorets

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. A disp.: Stankovic, De Vrij, Skriniar, Candreva, Young, Vecino, Esposito. All.: Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Cauly; Keseru. A disp.: Stoyanov, Moti, Ikoko, Tawatha, Biton, Tchibota, Swierczok. All.: Vrba

ARBITRO: Siebert (GER)

