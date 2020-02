Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà il derby d’Italia Juventus-Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino

Sono stati designati gli arbitri della 26esima giornata del campionato di Serie A. Il derby d’Italia Juventus-Inter, in programma domenica sera all”Allianz Stadium’ di Torino, è stato affidato a Marco Guida. Assistenti Meli e Carbone, quarto uomo Maresca, addetti al Var Mazzoleni e Paganessi. Il 38enne fischietto di Torre Annunziata è al debutto stagionale coi nerazzurri, che con lui hanno però alle spalle 21 precedenti per un bilancio complessivo di 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In questa annata ha invece già diretto la squadra di Sarri nel match dell’Olimpico contro la Roma vinto 2-1 da Ronaldo e compagni. 13 successi, 4 pareggi e 1 ko il bilancio complessivo dei bianconeri con Guida.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ESCLUSIVO: torna Perisic | Si lavora allo scambio stellare

Juventus-Inter, colpo di scena | Si gioca a porte aperte!

Il derby d’Italia si giocherà a porte chiuse causa emergenza coronavirus, anzi no. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la sfida scudetto tra la formazione di Conte e quella di Sarri dovrebbe disputarsi regolarmente a porte aperte. Nella giornata di ieri il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha detto di ‘ritenere che ci siano finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità’. Oggi è in programma un summit per ‘confrontarsi sull’opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus in Piemonte’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dall’Inghilterra: è fatta per il pupillo di Conte

Ad alimentare l’ipotesi a porte aperte c’è anche la vendita dei biglietti ancora in corso di svolgimento. Entro domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva, al momento va escluso che la partita possa essere rimandata a lunedì.

POTREBBERO INTERESARTI ANCHE:

Juventus-Inter sul mercato: Marotta batte di nuovo Paratici!

Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo