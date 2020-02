Europa League, Inter-Ludogorets | Le formazioni Ufficiali

Le ultime news di Europa League mettono in risalto le formazioni ufficiali del match Inter-Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League di scena fra circa un’ora. Conte conferma quasi totalmente l’undici dell’andata: le uniche novità sono Barella al posto di Vecino e Lukaku di Lautaro squalificato. C’è quindi ancora Eriksen: per il danese prima da titolare al ‘Meazza’, che come noto sarà a porte chiuse. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Formazioni Ufficiali Inter-Ludogorets

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. A disp.: Stankovic, De Vrij, Skriniar, Candreva, Young, Vecino, Esposito. All.: Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Cauly; Keseru. A disp.: Stoyanov, Moti, Ikoko, Tawatha, Biton, Tchibota, Swierczok. All.: Vrba

ARBITRO: Siebert (GER)

