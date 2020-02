Juventus-Inter, la Lega Calcio ha detto subito no alla possibile proposta di Sky

Juventus-Inter, anche se la sfida si dovesse disputare a porte chiuse, una richiesta di Sky di far vedere la partita in chiaro avrebbe il netto rifiuto della Lega Calcio

JUVENTUS-INTER AGGIORNAMENTO/ Il derby d’Italia potrebbe giocarsi a porte chiuse causa coronavirus, quindi Sky aveva pensato di chiedere di poter far vedere in chiaro la partita. I vertici della Lega calcio preferirebbero che l’incontro si giocasse a porte aperte, ma in caso contrario, non darebbero il permesso di visione a tutti e quindi anche una richiesta ufficiale da parte del canale satellitare sportivo, avrebbe un risoluto rifiuto. Come ha spiegato ‘Repubblica’, il canale satellitare detiene solo i diritti ‘criptati’ di 7 delle 10 partite settimanali del campionato di serie A, ma non può decidere di fare vedere una partita in chiaro.

I vertici della Lega Calcio si augurano invece che, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza che le autorità sia politiche che mediche hanno deciso di adottare per questa emergenza sanitaria, la partita possa disputarsi a porte aperte, permettendo ai tifosi di riempire l’Allianz Stadium, come ha spiegato l’edizione online del quotidiano romano.