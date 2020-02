Young: ”Derby memorabile, questo club è fantastico”

Nel matchday programme in vista del ritorno di Europa League contro il Ludogorets, Ashley Young ha parlato dell’Inter così: “Sin da bambino ho sognato di voler diventare un calciatore e di giocare ad alti livelli, dunque in grandi club. Da giovanissimo giocavo come attaccante, il mio idolo era Ian Wright dell’Arsenal. Negli anni ho cambiato diversi ruoli, ho fatto l’esterno e anche il terzino; non è stato facile ma sicuramente è stata una fortuna per me perché nel calcio moderno è importante essere duttili ed adattarsi. Essere qui e giocare in Serie A è un tassello importante della mia carriera, sono in un club fantastico e ho già assaporato diverse emozioni come nel derby, è stato memorabile” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan