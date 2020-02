Adani: ”Juventus-Inter a porte chiuse vantaggio per Conte”

Per ‘SkySport’, Lele Adani ha commentato la vittoria contro il Ludogorets e il prossimo match contro la Juventus: “Credo che l’Inter ha tutte le qualità per andare in fondo all’Europa League, molto dipenderà dallo stato di forma di tutta la rosa. Anche se darà priorità al campionato, penso che Conte può arrivare sino in fondo. Scontro scudetto con la Juventus? Se si giocherà a porte chiuse sarà un vantaggio per Conte, inoltre non è da escludere un colpo dell’Inter a Torino visto il momento che sta attraversando Sarri e la squadra. Al contrario, se la Juventus dovesse vincere darà ulteriori stimoli e morale in vista del Lione” ha concluso.

