Verso Juventus-Inter | le ultime sulla conferenza di Conte

Siamo all’anti-vigilia della sfida scudetto tra la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte. Ecco le novità sulle conferenze stampa dei due tecnici

Meno due giorni all’attesissima sfida scudetto Juventus-Inter. Ricordiamo che la gara dell”Allianz Stadium’, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A, verrà giocata a porte chiuse vista l’emergenza coronavirus. Senza pubblico i nerazzurri hanno giocato già ieri sera, ma al ‘Meazza’, nel match contro il Ludogorets valevole per la qualificazione agli ottavi di Europa League: Lukaku e compagni hanno strappato il pass vincendo sia all’andata che al ritorno, oggi il sorteggio li ha accoppiati al Getafe.

Juventus-Inter, le ultime sulle conferenze di Conte e Sarri

Sarà una vigilia strana quella di Juventus-Inter di quest’anno. Sia Antonio Conte che Maurizio Sarri, infatti, non parleranno in conferenza stampa sempre a causa, appunto, dell’allarme legato al coronavirus. Sono state entrambe annullate. Il tecnico dell’Inter potrebbe parlare solo ai microfoni del canale tematico nerazzurro. Anche dopo l’incontro i due allenatori non terranno alcuna conferenza, limitandosi a rilasciare dichiarazioni solo a ‘Sky Sport’ che sarà allo stadio di Torino in quanto trasmettitrice della gara. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

