Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile inserimento di Radja Nainggolan in una operazione della prossima sessione estiva

Radja Nainggolan ha disputato una grande prima parte di stagione per poi calare assieme a tutto il Cagliari che non a caso da dicembre ad oggi ha collezionato la miseria di tre punti. Uno di questi in casa dell’Inter con il belga autore peraltro della rete che al quarto d’ora dal termine ha fissato il punteggio sull’1-1 finale. Fino a qualche mese fa vi erano pressoché certezze sulla sua conferma in rossoblù, col presidente Giulini fermamente intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il suo cartellino. Ora invece la situazione sembrerebbe cambiata e di conseguenza l’ipotesi di un ritorno a Milano sta prendendo decisamente corpo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Nainggolan pedina di scambio

Nainggolan avrebbe zero chance di rientrare nel progetto sportivo nerazzurro qualora il club sardo decidesse di non dare seguito all’anno di prestito. La società di viale della Liberazione si metterebbe quindi subito alla ricerca di una nuova sistemazione per il classe ’88 contrattualmente legato alla ‘Beneamata’ fino al giugno 2022. Tutt’altro che da fantamercato l’ipotesi di un tentativo di inserimento di Nainggolan nell’eventuale operazione Castrovilli con la Fiorentina. La dirigenza viola, nello specifico il direttore sportivo Pradé stima molto il 31enne di Antwerpen e per questo potrebbe gradire il suo coinvolgimento nell’affare per la giovane mezz’ala apprezzata viceversa tanto dall’Inter, che comunque dovrebbe aggiungere come minimo un cash di 25 milioni di euro.

Anziché per Castrovilli, Nainggolan potrebbe essere proposto ai ‘gigliati’ per Federico Chiesa, ‘pallino’ di Marotta sul quale resta però in vantaggio la Juventus forte dell’accordo raggiunto col classe ’97 sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione.

