L’annuncio su Aubameyang: ”Deve andare via”

L’annuncio su Aubameyang potrebbe diventare molto importante per l‘Inter. Ad annunciarlo è l’ex giocatore del Chelsea Joe Cole a ‘BT Sport’: “Se fossi in lui comincerei a valutare opportunità che possono arrivare dall’estero e non solo. Deve giocare ad altissimi livelli, dunque in una squadra che gli permetta di misurarsi in Champions League. E’ un top player e dopo l’avventura all’Arsenal deve andare oltre” ha detto. Il bomber è in scadenza nel 2021 e avrebbe già rifiutato il rinnovo con i ‘gunners’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”