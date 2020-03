Derby milanese per Longstaff, lo ‘sconosciuto’ della Premier League

Derby milanese per il classe 2000 Matty Longstaff del Newcastle, giocatore che da tempo ha attirato l’attenzione dei due club lombardi. Tuttavia, anche diversi club inglesi e stranieri lo stanno cercando per la prossima stagione. In scadenza a giugno, rappresenta un giocatore che può tornare utile soprattutto a bilancio, potendolo acquistare a parametro zero ed eventualmente rivendere dopo un anno. Longstaff piace anche a Manchester United e Marsiglia.

