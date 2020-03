Ceferin: “Il Fair Play Finanziario è stato un sistema che ha funzionato”

Inter, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha voluto fare alcune importanti dichiarazioni al termine del congresso che si è svolto oggi ad Amsterdam che hanno riguardato svariati argomenti

INTER CEFERIN INTERVISTA/ Al termine del 44° Congresso del massimo organo calcistico europeo svoltosi oggi ad Amsterdam, il presidente dell‘Uefa Aleksander Ceferin ha fatto delle importanti dichiarazioni in merito a svariati argomenti che sono state riprese da Calcio&Finanza. Le prime asserzioni hanno riguardato il Fair Play Finanziario e ha detto: “È stato un sistema che ha funzionato davvero, quasi non ci sono più perdite nel calcio europeo, ma ora dovremo probabilmente adattarlo ai tempi di oggi che sono diversi. Ma è troppo presto per rendere pubblico qualcosa, i nostri esperti ne stanno discutendo ma non credo succederà presto”. Sempre in merito al Financial Fair Play, gli hanno chiesto un parere sulla situazione del Manchester City, ma il dirigente è stato vago e ha spiegato: “Non conosco il caso e non sarebbe appropriato per me parlarne anche se avessi saputo il caso. Non ho parlato con nessuno dei membri del CFCB prima o dopo e non ho visto il caso. Per quanto ho visto ora, il Manchester City è andato al CAS e aspettiamo la decisione”. Un altro argomento ha riguardato la Champions League dal 2024 e anche in questo caso, il presidente Uefa ha preferito glissare dicendo: “È ancora troppo presto, però è evidente che nel calcio europeo ci siano troppe partite. Sulla Champions stiamo valutando, ma siamo ancora in fase di confronto sia con l’ECA che con le Leghe Europee, è troppo presto”. L’ultima domanda ha riguardato una piaga che non si riesce a debellare: il razzismo.

