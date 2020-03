Inter ‘contro’ Lega, Zhang rischia deferimento e non solo | Le ultime

Le ultime news Inter si concentrano sulla possibile mossa di Dal Pino in risposta al durissimo attacco del presidente nerazzurro Steven Zhang

“Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica al secondo posto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? Sei un clown! Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente della Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, state bene! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”. Continua, inevitabilmente, a far discutere il durissimo attacco di ieri sera di Steven Zhang, attraverso le storie Instagram, al numero uno della Lega Calcio Paolo Dal Pino.

Inter vs Lega, Dal Pino vuole querelare Zhang!

Secondo il giornalista di ‘Sport Mediaset’ Paolo Bargiggia, lo stesso Dal Pino è ora intenzionato a “querelare il presidente dell’Inter (che rischia già un pesante deferimento, ndr) per le gravi accuse contenute nel post, in particolare in merito alla tutela della salute e a questioni sanitarie”.

Il presidente di @SerieA Paolo Dal Pino ha intenzione di querelare il presidente @Inter @stevenzhang91_ per le gravi accuse contenute nel post, in particolare in merito alla tutela della salute e a questioni sanitarie. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 3, 2020

Su Twitter è scoppiata una vera e propria ‘bufera’, in molti si sono schierati contro il numero uno del club nerazzurro, che però ha tutti o quasi i tifosi dalla sua parte. Ecco alcuni tweet:

Zhang fuori giri (più grande, oscuro pagliaccio è irricevibile) ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che a prendersi cura della pubblica salute non deve essere l’esangue Dal Pino, ma Ministeri Sport e Salute con governatori. Chi plaude al suo post non ha capito nulla. Come lui. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 2, 2020

Provo a essere più chiaro posdibile: il Presidente dell’Inter non può dare del clown al presidente della Lega di Serie A. È una questione di stile e di rispetto del calcio italiano. Che nella sostanza Zhang e Marotta abbiano ragione non c’è dubbio. E mi pare di averlo gia scritto — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) March 3, 2020

Non vorrei esagerare ma con quel comunicato Steven Zhang diventa ufficialmente il terzo Moratti alla guida dell’Internazionale Milano Football Club. — Antonio Russo (@Anto__rus) March 2, 2020

Da una prima veloce lettura dei commenti di giornali e opinionisti, viene fuori che l’Inter e Zhang hanno ragione, ma non puoi dare del pagliaccio etc.

Concordo, pagliaccio è un termine errato, sbagliato.

Quello corretto era burattino. — pap1pap (@pap1pap) March 3, 2020

Come ci è stato giustamente segnalato (grazie), #Zhang inietta nelle casse della Lega 300 milioni in diritti tv. Mi sa che hanno fatto arrabbiare la persona sbagliata — Risorgimento Nerazzurro (@RisorgINT) March 2, 2020

