Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Dalla Spagna: offerta astronomica

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la nuova clamorosa indiscrezione sul futuro di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez sembra davvero destinato a dire addio all’Inter nel prossimo calciomercato estivo, tanto è vero che i nerazzurri hanno già cominciato a muoversi per il sostituto. Oggi sarebbe in pole Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese con un passato nelle giovanili del Milan e in Inghilterra dato come quasi certo partente dall’Arsenal. Come svelatovi da Interlive.it il 26 febbraio scorso, Beppe Marotta sta provando a lavorare ad uno scambio con Ivan Perisic, che al momento ha poche possibilità di essere riscattato dal Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE ->>> Caos Serie A | Marotta torna all’attacco: “C’è un’ipotesi incredibile”

Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: super insidia per il Barcellona

Il futuro di Lautaro Martinez dovrebbe essere al Barcellona, che ha già intavolato una trattativa con l’Inter dicendosi disposto a spendere più di 111 milioni di euro – la cifra della clausola – in cambio di una migliore dilazione del pagamento e dell’inserimento nell’affare di una o più contropartite tecniche. Una di queste potrebbe ovviamente essere Arturo Vidal. Il club blaugrana non è però il solo molto interessato al ‘Toro’, a Real Madrid, Manchester City e United si sarebbe aggiunto adesso il Paris Saint-Germain. In estate i francesi saranno chiamati a rinnovare il reparto avanzato, Cavani andrà via a zero, Neymar potrebbe essere ceduto (proprio al Barcellona, dal quale era stato acquistato) e Icardi forse non riscattato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, vice ed erede Handanovic | Intreccio con la big

Ecco allora che Lautaro potrebbe essere il primo grande colpo del PSG. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’ l’emiro ha pronta una proposta d’ingaggio astronomica per convincere il classe ’97 a preferire la società parigina alle altre concorrenti, Barça su tutti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, vice Lukaku in estate | Corsa a due più una ‘suggestione’

Calciomercato Inter, ci siamo per il nuovo colpo a zero