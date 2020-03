Juventus-Inter subito, tegola per Conte | Salta il match!

Le ultime news Inter si concentrano sulla data del recupero della sfida scudetto con la Juventus che potrebbe saltare un giocatore approdato lo scorso gennaio

E’ in corso in Lega Calcio un consiglio straordinario nel quale si sta discutendo del nuovo calendario del campionato di Serie A con le date utili per il recupero delle partite rinviate nello scorso weekend. Tra queste, ovviamente, spicca Juventus-Inter. Le indiscrezioni di stamattina parlavano di un recupero della 26esima giornata nel prossimo fine settimana, con lo slittamento della 27esima a mercoledì 13 maggio. In tal caso il derby d’Italia si disputerebbe lunedì 9 marzo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Juventus-Inter il 9 marzo, Moses e non solo saranno out

Qualora si scegliesse davvero lunedì 9 marzo come data di recupero della gara contro i bianconeri, Antonio Conte sarà costretto a rinunciare a Victor Moses. Come riporta il comunicato ufficiale dell’Inter, in mattinata l’esterno nigeriano “è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Moses, arrivato a gennaio via Chelsea in prestito con diritto di riscatto, salterà già il match di Coppa Italia col Napoli in programma giovedì sera al ‘San Paolo’.

Lo stesso discorso vale per Sensi, già tornato ai box da una decina di giorni e che oltre all’incontro con gli azzurri di Gattuso rischia di perdere pure la partita con la Juve se questa verrà appunto fissata per lunedì prossimo. Per concludere, restando sempre a centrocampo, va invece registrato il completo recupero di Gagliardini.

