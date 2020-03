Juventus-Inter il 9 marzo, Marotta si oppone | E Zhang attacca Dal Pino!

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Marotta a proposito del recupero della sfida scudetto con la Juventus e il duro attacco di Zhang al presidente della Lega

Continua la ‘guerra’ tra l’Inter e la Lega Calcio. Ieri sera ai microfoni di ‘Rai Sport’ l’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha chiuso in maniera netta alla possibilità di disputare la sfida scudetto con la Juventus lunedì 9 marzo: “Noi siamo contrari – le sue parole – è tutto come prima”. Eppure i giornali di stamattina sono sicuri che la 26esima giornata verrà recuperata nel prossimo weekend, con il derby d’Italia fissato appunto per il 9 marzo – a porte aperte, ma con probabili limitazioni – e il conseguente slittamento della 27esima giornata a mercoledì 13 maggio. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Chong arriva e parte: pedina per lo ‘sconto’

Inter, Zhang si scaglia contro Dal Pino: “Sei un clown!”

Oltre a Marotta, ha parlato Steven Zhang attraverso Instagram Stories. Il presidente nerazzurro ha attaccato duramente il numero uno della Lega Paolo Dal Pino, col quale aveva già avuto un acceso scontro l’amministratore delegato. “Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica al secondo posto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? – ha proseguito il numero del club di viale della Liberazione – Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente della Lega, vergognati”.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus-Inter subito, tegola per Conte | Salta il match!

“E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità – ha sottolineato in conclusione – E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, state bene! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, assalto a Lautaro | Dalla Spagna: offerta astronomica

Coppa Italia, ritorno semifinali | L’arbitro di Napoli-Inter