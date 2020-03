Sanchez potrebbe rimanere: la strategia del club

Alexis Sanchez potrebbe rimanere all’Inter. Attualmente in prestito dal Manchester United, il cileno è stato frenato dagli infortuni e per questo si è parlato da diverse settimane di un imminente ritorno in Inghilterra al termine della stagione. Ebbene, secondo ‘Tuttosport’, il mancato acquisto a costo zero di Mertens potrebbe rimettere in discussione la possibilità di un addio dell’ex Udinese. Molto dipenderà dal finale di stagione e dalle condizioni contrattuali che club e giocatore dovranno trovare con l’Inter. Attualmente è sotto contratto fino al 2022 e guadagna circa 12 milioni di euro all’anno.

