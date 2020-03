Calciomercato, addio al Milan e ritorno all’Inter | Ipotesi clamorosa!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ipotesi clamorosa di un ritorno in nerazzurro di un giocatore che attualmente veste la maglia del Milan

Nuova rivoluzione in casa Milan. Manca solo l’ufficialità dell’addio di Boban, di fatto autolicenziatosi dopo le pesanti dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’ contro l’attuale CEO Ivan Gazidis in merito ai contatti avviati – senza parlarne prima con la dirigenza – con il tedesco Ralf Rangnick che a meno di colpi di scena sarà il prossimo allenatore nonché direttore sportivo del club rossonero. Oltre al croato sono in odore di addio anche Paolo Maldini e il ds Massara. Sicura, di conseguenza, anche la partenza di Pioli.

Calciomercato, anche Ibrahimovic dice addio al Milan: suggestione Inter!

Lascerà il Milan pure Zlatan Ibrahimovic, tornato lo scorso gennaio e in poco tempo riuscito comunque a rilanciare una squadra del tutto smarrita e in piena caduta libera. Il 38enne fuoriclasse svedese potrebbe appendere le scarpette e concentrarsi così totalmente sull’Hammarby, club di massima serie svedese del quale ha rilevato il 50 per cento delle quote nello scorso inverno. Dato che è ancora in buono stato fisico, non è escluso che possa decidere di continuare a giocare un’altra stagione.

Secondo ‘Tuttosport’ è il sogno del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi – impensabile, però, un suo passaggio in Serie B – ma anche un profilo che potrebbe prendere in considerazione l’Inter di Conte (suo ex compagno alla Juventus) visto che i nerazzurri puntano a rinforzare il reparto avanzato con almeno un’altra punta di ruolo molto forte fisicamente, vedi l’interesse ancora vivo per Giroud. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

