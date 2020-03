Calciomercato, Lautaro al Barcellona | Soldi e due giocatori all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e l’offerta che avrebbe presentato il Barcellona per il suo cartellino

Lautaro Martinez viaggia spedito in direzione Barcellona. L’argentino avrebbe già dato il suo totale assenso al trasferimento nel club blaugrana, peraltro già in trattativa con l’Inter per l’acquisto del suo cartellino che due anni fa Suning pagò circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il ‘Toro’ è stato scelto per raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez, che comunque dovrebbe rimanere almeno un’altra stagione in Catalogna. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: offerti soldi e due contropartite

Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’ il Barcellona ha presentato un’offerta da 70 milioni di euro per il cartellino del classe ’97 nativo di Bahia Bianca, ovvero trentuno in meno della clausola risolutiva. Al cash, però, la società azulgrana ha aggiunto due giocatori: Arturo Vidal, grande desiderio di Conte già in estate e lo scorso gennaio, e il terzino portoghese Nelson Semedo. Comunque difficilmente i nerazzurri diranno sì a tale proposta, dato che l’intenzione dei dirigenti è quella di intascare più soldi possibili dalla cessione dell’ex Racing.

Possibile che il Barça arrivi a offrire sui 100 milioni, più sempre un paio di contropartite tecniche. Come sostituto l’Inter pensa soprattutto ad Aubameyang.

