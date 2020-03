Dopo Juventus-Milan, causa emergenza coronavirus è stata ufficialmente rinviata anche Napoli-Inter, l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia che era in programma domani sera allo stadio ‘San Paolo’. Adesso il calendario della squadra di Conte diventa un vero e proprio rebus, dato che dovrà recuperare ben tre partite: quelle di campionato con Sampdoria e Juve, infine quella appunto con gli azzurri di Gattuso.

A questo punto rischia davvero di saltare tutta la stagione calcistica italiana, considerato l’aut-aut del Premier Giuseppe Conte: “O si gioca a porte chiuse, o si rinviano le partite“, come sta accadendo ora. Ricordiamo che, giusto ieri sera, il Comitato scientifico in appoggio all’attuale Governo ha proposto la sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza, proposta che oggi il Governo inserirà nel Dpcm.