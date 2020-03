Derby per De Paul: anche il Milan punta forte su di lui

Rodrigo De Paul è nel mirino anche del Milan per la prossima stagione. A rivelarlo sono i quotidiani sportivi, sicuri che in estate ci sarà un derby tutto milanese. Intanto, ai microfoni di ‘TyC Sports, il giocatore ha rilasciato queste parole: ”Ad Udine sto bene ma non nego che a gennaio potevo andare via. Ho preferito restare qui e completare questo ciclo, a giugno si vedrà” ha detto. La concorrenza potrebbe aumentare il suo attuale valore di mercato stimato in 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”