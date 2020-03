Emergenza coronavirus, rinvio Napoli-Inter | Parla Marotta

Le ultime news mettono in evidenza le parole di Marotta a proposito del rinvio della gara Napoli-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

“Non sappiamo ancora nulla”. Così Beppe Marotta, fuori dal salone d’onore del Coni a Roma, dove è in programma l’assemblea straordinaria della Lega Serie A, a proposito del rinvio del match Napoli-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: “Comunque ci adegueremo a quello che decideranno”, ha concluso l’Amministratore delegato nerazzurro come riportato da ‘tmw’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Vediamo quali saranno le decisioni che verranno prese dalla Lega di concerto coi club. Come noto è in atto uno scontro molto pesante tra il presidente Dal Pino e i nerazzurri, specie dopo il durissimo attacco del numero uno interista Steven Zhang.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, Lautaro al Barcellona | Soldi e due giocatori all’Inter

Coronavirus, Napoli-Inter rinviata: il diktat di Conte e la proposta del Comitato scientifico

“O si gioca a porte chiuse, o si rinviano le partite”, il diktat del Premier Giuseppe Conte, preceduto dalla proposta – del Comitato scientifico – di sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza. Insomma il rischio è che venga bloccato tutto lo sport, dunque pure il calcio almeno fino ad aprile.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Chong arriva e parte: pedina per lo ‘sconto’