Calciomercato Inter, Chong arriva e parte | Pedina per lo ‘sconto’

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile utilizzo di Chong come pedina per una delle rivelazioni del campionato di Serie A

L’Inter avrebbe messo le mani su Chong, talento olandese in scadenza di contratto col Manchester United. Dall’entourage del classe ’99 arrivano nette smentite, ma rumors di calciomercato danno praticamente per certo il raggiungimento di un accordo sulla base di un contratto da circa 2 milioni di euro bonus compresi fino al giugno 2025. Per il ventenne nato nelle Antille olandesi e con origini cinesi, Beppe Marotta avrebbe così sconfitto una concorrenza importante che comprendeva pure la Juventus.

Calciomercato Inter, Chong parte subito: pedina di scambio col Sassuolo

A quanto pare Chong potrebbe lasciare subito l’Inter per andare a giocare altrove. L’obiettivo sarebbe quello di fargli acquisire esperienza e conoscenza del calcio italiano in una piazza con assai meno pressioni di quella nerazzurra. L’Inter potrebbe darlo in prestito a un club ‘amico’, come per esempio il Sassuolo, provando al contempo ad ottenere in cambio uno ‘sconto’ su una delle rivelazioni della Serie A che appunto indossa la maglia della squadra neroverde. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Parliamo di Jeremie Boga, attaccante esterno franco-ivoriano autore fin qui di 7 gol e 4 assist molto stimato da Conte e non solo. Il classe ’97 è valutato sui 25 milioni e piace anche al Napoli.

