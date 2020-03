Calciomercato Inter, Conte pone il veto | Niente cessione, ma rinnovo!

Il prossimo calciomercato Inter vedrà protagonista Antonio Conte, il quale ha posto il veto ad una cessione al Manchester City di Guardiola.

In attesa di capire come (e se) finirà questa stagione, l’Inter guarda già al futuro. L’obiettivo è sempre quello di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma di pari passo c’è bisogno di operare delle cessioni per rientrare sempre nei parametri del fair play finanziario imposto dalla Uefa. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Servono quindi delle plusvalenze e l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta insieme al direttore sportivo Piero Ausilio sta lavorando per capire chi potrebbe lasciare Appiano Gentile. Il tutto, però, con il benestare del tecnico salentino che secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘calciomercato.com’ avrebbe preteso la permanenza di un calciatore finito nel mirino del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro: spunta un nome pazzesco

Inter, Conte ‘blocca’ Bastoni: il difensore è incedibile

Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 che sta trovando sempre più spazio nell’Inter e che gode della fiducia di Conte, il quale vede in lui il futuro della retroguardia nerazzurra. Pep Guardiola è molto interessato all’ex atalantino (mentre non trovano conferme le voci sul Barcellona) ma per l’allenatore leccese è incedibile tanto da pretendere che venga tolto dal mercato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, non tramonta la pista Giroud: le ultime

Il gruppo Suning ha intenzione di assecondare le richieste di Conte, tanto che sta lavorando al rinnovo del contratto di Bastoni con un importante adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 300mila euro percepiti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio al Milan e ritorno all’Inter: scenario clamoroso