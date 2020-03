Calciomercato Inter, erede Lautaro | Spunta un nome pazzesco!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro e l’indiscrezione clamorosa che giunge dall’Inghilterra a proposito del suo possibile erede

Le voci sul futuro di Lautaro Martinez non si placano. Anzi dalla Spagna continuano a dirsi certi del suo addio all’Inter nel prossimo calciomercato estivo. L’attaccante argentino piace a mezza Europa, ma ad oggi in netta pole c’è il Barcellona, con Leo Messi suo grande sponsor ormai da tempo. Il blaugrana hanno già avviato i contatti con l’entourage del classe ’97 di Bahia Bianca, esploso ai massimi livelli in questa stagione, nonché cominciato a discutere coi nerazzurri i possibili termini dell’operazione.

Calciomercato Inter, erede Lautaro: notizia ‘bomba’ dall’Inghilterra

Il Barça punta a includere nell’affare almeno un paio di contropartite tecniche, in modo da mettere a bilancio delle plusvalenze. Una di queste pedine di scambio potrebbe essere Arturo Vidal, grande desiderio di Conte nelle ultime due finestre di mercato. Va detto che l’Inter ha già iniziato a guardarsi intorno con lo scopo di individuare il miglior erede possibile di Lautaro. Il nome col maggior gradimento sembra essere quello di Pierre-Emerick Aubameyang, gabonese di quasi 31 anni con un passato nel settore giovanile del Milan e probabile partente dall’Arsenal a fine annata viste le difficoltà per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Su di lui c’è pure il Barcellona, ma Marotta è al lavoro per avere la meglio sulla concorrenza: una delle idee dell’Ad nerazzurro è quella di inserire Ivan Perisic nell’operazione, dato che il croato difficilmente verrà riscattato dal Bayern Monaco. Martial del Manchester United e Werner del Lipsia sarebbero le alternative all’ex rossonero, seppur nelle ultime ore è balzato fuori un nome a dir poco clamoroso accostato anche alla Juventus: Harry Kane. Il 26enne inglese potrebbe chiedere la cessione in caso di mancata qualificazione alla Champions.



Secondo il ‘Telegraph’ l’Inter è pronta a ribussare alla porta del Tottenham di Mourinho dopo l’affare Eriksen dello scorso gennaio, chiedendo stavolta il cartellino del bomber inglese. L’operazione si presenta, tuttavia, complicatissima per l’enorme concorrenza e per la cifra necessaria per strappare il sì degli ‘Spurs’: ben 170 milioni di euro. Insomma servirebbe una vera e propria follia per regalare a Conte un super sostituto di Lautaro.

