Giroud a zero: derby tutto italiano con la Lazio

Giroud continua ad essere un nome caldo in entrata per l’Inter. Tuttavia, il francese potrebbe trasferirsi a costo zero in Italia in un altro club: si tratta della Lazio, che secondo il ‘Corriere dello Sport’ andrebbe forte su di lui in vista della prossima stagione che molto probabilmente disputerà in Champions League. L’Inter aveva da tempo un accordo di massima con l’entourage che non è mai riuscita a concludere per le resistenze del Chelsea a liberarlo a gennaio.

