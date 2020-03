Martinez: ecco l’idea del Barcellona per prendere l’attaccante

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez resta sempre il sogno proibito del Barcellona che questa estate farà l’impossibile per portare il giocatore in Spagna per sostituire Luis Suarez

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ In vista del prossimo calciomercato estivo, il Barcellona continua a pensare a come riuscire a prendere Lautaro Martinez, ormai chiaramente primo obiettivo del club spagnolo per sostituire Luis Suarez. Dopo l’ennesimo elogio del connazionale Leo Messi verso l’attaccante della squadra milanese, sembra ormai certo che questa estate il Barcellona ci riproverà a portare in Spagna il gioiello nerazzurro. Nel frattempo l’Inter non rimarrà a guardare e non solo non ha alcuna intenzione di fare sconti sulla clausola rescissoria, che per ora è di 111 milioni di euro, ma probabilmente proporrà, al termine del campionato, il rinnovo del contratto al giovane argentino che comunque è in scadenza nel 2023. L’allungamento contrattuale servirà sia per aumentare lo stipendio al calciatore, sia soprattutto per alzare ulteriormente la clausola, oppure toglierla, in modo da costringere gli altri club a trattare direttamente con la società meneghina.

Intanto il portale spagnolo L’Esportiu’, ha informato che il club spagnolo sta offrendo Philippe Coutinho, giocatore in prestito al Bayern Monaco, che difficilmente verrà riscattato dai bavaresi, alle squadre della Premier League. Il club iberico spera di riuscire ad ottenere una buona cifra, da utilizzare poi per puntare decisamente su Lautaro Martinez.