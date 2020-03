Pressing su Alonso: Marotta e Conte non mollano

L’Inter non molla la pista che porta ad Alonso. L’ex Fiorentina, ora al Chelsea, è il primo nome sulla lista di Conte e Marotta per la prossima stagione. Secondo il ‘Daily Star’, il giocatore è in uscita ma gli inglesi continuano a chiedere una cifra decisamente importante per cederlo: 25 milioni di euro.

