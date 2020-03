Il si di Alonso porta Telles in bianconero: tradimento possibile a giugno

Il si di Marcos Alonso porterebbe l’ex Inter Telles in bianconero. Sono queste le ultimissime indiscrezioni in merito ai due terzini sinistri, i quali potrebbero ritornare in Italia ma con maglie diverse rispetto a quelle vestite in passato. Nonostante sia anche un obiettivo del Chelsea proprio se dovesse partite Alonso, Telles non disdegnerebbe un ritorno in Italia e diventerebbe un uomo mercato di valore da contendere in estate. In questo caso, diventerebbe la risposta bianconera all’arrivo dello spagnolo a Milano.

