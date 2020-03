Courtois il dopo Handanovic: Marotta tenta il colpo da Madrid

Marotta ha deciso: sarà Courtois il primo della lista per sostituire Handanovic. Secondo ‘SunSport’, il Real Madrid potrebbe finalmente mettere le mani su De Gea dopo anni di trattative con il Manchester United, pronto a venderlo per circa 80 milioni di euro. Il suo arrivo libererebbe il belga Courtois, che Marotta prenderebbe immediatamente per blindare la porta per il presente e per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”